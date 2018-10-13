В Бухарской области будут развивать малый и средний бизнес

ТАШКЕНТ, 13 октября. /УЗИНФОРМ/. 11 октября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах по созданию малых промышленных зон в Бухарской области".

Документ гласит:

"В целях эффективного использования производственных площадей и объектов государственной собственности и хозяйственных обществ с долей государства, формирования благоприятных условий для активного привлечения инвестиций, дальнейшей поддержки развития новых конкурентоспособных производств и малых предприятий, обеспечения их концентрации на отдельных территориях с подведенной инженерно-коммуникационной и производственной инфраструктурой, создания на этой основе новых рабочих мест в производственной сфере, повышения занятости и благосостояния населения:



1. Согласиться с предложением Министерства экономики Республики Узбекистан, Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции, хокимията Бухарской области о создании в Бухарской области малых промышленных зон (далее – МПЗ) на базе неиспользуемых производственных площадей и объектов государственной собственности и хозяйственных обществ с долей государства по перечню согласно приложению № 1.



2. Государственному комитету Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции совместно с заинтересованными органами государственного и хозяйственного управления в месячный срок обеспечить в установленном порядке передачу хокимияту Бухарской области соответствующих неиспользуемых производственных площадей и объектов государственной собственности, а также инициирование рассмотрения на заседаниях органов управления хозяйственных обществ с долей государства вопросов о передаче хокимияту Бухарской области неиспользуемых производственных площадей и объектов согласно приложению № 1 к настоящему постановлению, с соответствующим уменьшением доли государства и доли органов хозяйственного управления в их уставных фондах на сумму остаточной (балансовой) стоимости передаваемых активов.



3. Установить, что:

недвижимое государственное имущество, находящееся на территории МПЗ, предоставляется субъектам предпринимательства в долгосрочную аренду сроком на 10 лет, с последующим предоставлением права собственности при условии выполнения бизнес-планов, создания и сохранения рабочих мест, своевременной уплаты всех налогов и других обязательных платежей;

за пользование недвижимым государственным имуществом, находящимся на территории МПЗ, в период его аренды устанавливаются минимальные ставки арендной платы исходя из вида деятельности, осуществляемого на арендуемой площади, без применения повышающих коэффициентов;

принятие решений о предоставлении земельных участков участникам МПЗ для реализации инвестиционных проектов осуществляется административным советом свободных экономических зон и малых промышленных зон Бухарской области, образованным в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 25 октября 2017 года № ПП–3356 "О дополнительных мерах по повышению эффективности деятельности свободных экономических зон и малых промышленных зон".

4. Административному совету свободных экономических зон и малых промышленных зон Бухарской области в месячный срок:

принять решения об организации деятельности МПЗ, указанных в приложении № 1 к настоящему постановлению;

создать единую дирекцию МПЗ в форме государственного унитарного предприятия, финансируемого за счет средств хокимията Бухарской области.

5. Определить, что на дирекцию и участников МПЗ сроком до 1 ноября 2020 года не распространяется действие предусмотренного законодательством требования по уплате единого налогового платежа не ниже установленного минимального размера – трехкратной суммы земельного налога, исчисляемого исходя из занимаемой ими площади.



6. Утвердить Адресный перечень работ по восстановлению инженерно-коммуникационной и производственной инфраструктуры малых промышленных зон Бухарской области и ГУП "Бухоротехнопарк" согласно приложению № 2.



Министерству финансов Республики Узбекистан по обоснованным расчетам административного совета свободных экономических зон и малых промышленных зон Бухарской области выделять средства из Государственного бюджета Республики Узбекистан на выполнение работ по восстановлению инженерно-коммуникационной и производственной инфраструктуры МПЗ и ГУП "Бухоротехнопарк" до границы раздела согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.



Министерству жилищно-коммунального обслуживания Республики Узбекистан, Государственному комитету Республики Узбекистан по автомобильным дорогам, АО "Узбекэнерго", АО "Узтрансгаз", хокимияту Бухарской области в месячный срок утвердить сетевые графики выполнения работ по восстановлению инженерно-коммуникационной и производственной инфраструктуры МПЗ и ГУП "Бухоротехнопарк" согласно приложению № 2 к настоящему постановлению и обеспечить их безусловное исполнение.



7. Административному совету свободных экономических зон и малых промышленных зон Бухарской области совместно с Министерством экономики Республики Узбекистан, Государственным комитетом Республики Узбекистан по инвестициям и Торгово-промышленной палатой Республики Узбекистан:

в двухмесячный срок утвердить конкретные предложения – "дорожные карты" по размещению на территории МПЗ производств по выпуску импортозамещающих и экспортоориентированных видов готовой продукции, материалов и комплектующих изделий, с учетом потребности экономики Бухарской области, а также имеющихся минерально-сырьевых, сельскохозяйственных ресурсов и инфраструктуры;

довести до субъектов предпринимательства информацию о видах импортозамещающей и экспортоориентированной готовой продукции, материалов и комплектующих изделий, предлагаемых к освоению на территории МПЗ;

обеспечить привлечение к реализации проектов на территории МПЗ субъектов предпринимательства, проведение системной работы с ними, а также качественное и своевременное рассмотрение инвестиционных заявок на размещение производств на территории МПЗ;

оказать содействие субъектам предпринимательства в разработке бизнес-планов инвестиционных проектов по организации производств на территории МПЗ.

Об эффективности и результативности принятых мер доложить в Кабинет Министров Республики Узбекистан к 15 ноября 2018 года и 15 января 2019 года.



8. Государственному комитету по инвестициям, Государственному комитету по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции и Министерству экономики в трехнедельный срок внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения касательно расширения полномочий и усиления ответственности дирекций по управлению малыми промышленными зонами при Совете Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятах областей и г. Ташкента с целью повышения результативности реализуемых проектов на территории МПЗ.



9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя премьер-министра Республики Узбекистан – председателя правления АО "Узбекистон темир йуллари" Раматова А.Ж., заместителя премьер-министра Республики Узбекистан – председателя Государственного комитета Республики Узбекистан по инвестициям Холмурадова С.Р., министра экономики Республики Узбекистан Ходжаева Б.А. и хокима Бухарской области Барноева У.И. ".

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