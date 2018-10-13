Новый посол Узбекистана вручил верительные грамоты российскому лидеру

Новый посол Узбекистана вручил верительные грамоты российскому лидеру13.10.2018 13:53
НОВОСТИ В МИРЕ, 13 октября. /УЗИНФОРМ/. 11 октября вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Российской Федерации Ботиржон Асадов вручил в Москве свои верительные грамоты Президенту РФ Владимиру Путину.
В ходе встречи были обсуждены аспекты предстоящего на следующей неделе визита главы РФ в Ташкент, строительства в Узбекстане АЭС и другие актуальные вопросы развития межгосударственного сотрудничества.
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