



Новый посол Узбекистана вручил верительные грамоты российскому лидеру



НОВОСТИ В МИРЕ, 13 октября. /УЗИНФОРМ/. 11 октября вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Российской Федерации Ботиржон Асадов вручил в Москве свои верительные грамоты Президенту РФ Владимиру Путину. В ходе встречи были обсуждены аспекты предстоящего на следующей неделе визита главы РФ в Ташкент, строительства в Узбекстане АЭС и другие актуальные вопросы развития межгосударственного сотрудничества. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи