Глава Узбекистана провел встречу с руководителями ведомств обороны стран СНГ

ТАШКЕНТ, 14 октября. /УЗИНФОРМ/. 12 октября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшими в Ташкент для участия в очередном заседании Совета министров обороны СНГ руководителями ведомств обороны стран-участниц Содружества Независимых Государств - министрами обороны Азербайджана З. Гасановым, Армении Д. Тонояном, Беларуси А. Равковым, Казахстана Н. Ермекбаевым, России С. Шойгу, Таджикистана Ш. Мирзо, начальником Генерального штаба ВС Кыргызстана Р. Дуйшенбиевым и секретарем Совета министров обороны СНГ Ю. Дашкиным.

Встреча была посвящена вопросам развития военного и военно-технического сотрудничества Узбекистана со странами СНГ, обмену мнениями по актуальным проблемам международной и региональной политики, представляющим взаимный интерес.

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