



В Ташкенте обсуждены вопросы развития узбекско-российского сотрудничества в сфере экономики



ТАШКЕНТ, 15 октября. /УЗИНФОРМ/. 13 октября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшим с рабочим визитом в Ташкент заместителем председателя российской части узбекско-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, министром экономического развития Российской Федерации Максимом Орешкиным. Встреча была посвящена обсуждению вопросов развития межгосударственного торгово-экономического сотрудничества, возможностей реализации новых совместных инвестиционных проектов. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи