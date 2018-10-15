В Ташкенте обсуждены вопросы развития узбекско-российского сотрудничества в сфере экономики

В Ташкенте обсуждены вопросы развития узбекско-российского сотрудничества в сфере экономики15.10.2018 10:03
ТАШКЕНТ, 15 октября. /УЗИНФОРМ/. 13 октября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшим с рабочим визитом в Ташкент заместителем председателя российской части узбекско-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, министром экономического развития Российской Федерации Максимом Орешкиным.
Встреча была посвящена обсуждению вопросов развития межгосударственного торгово-экономического сотрудничества, возможностей реализации новых совместных инвестиционных проектов.
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