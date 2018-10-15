advertisement club_uz conditions culturallife elections_law_uz elections_uz_2009 investigation_market_tashkent law_uz main_news ministersuz new_tashkent_2200 religion rules uzbekistan vuz_uz wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 poll poll tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world
   поиск
Печатная версия Печатная версия   WAP  |  PDA
rss  RSS вся лента  |  RSS VIP
17.10.2018 / 04:57 msk / 06:57 uzb
Регион   
Authorization
e-mail
пароль
регистрация   вход
 Главная  |   О портале  |   Политика  |   Экономика  |   Общество  |   Культура  |   Аналитика  |  
Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и США?
Голосование проводилось 17.05.2018 - 08.06.2018

29.3% (12)  - Положительно
 26.8% (11)  - Более положительно, чем отрицательно
 29.3% (12)  - Нейтрально
 2.4% (1)  - Более отрицательно, чем положительно
 4.9% (2)  - Отрицательно
 7.3% (3)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 41     всего 100%

Архив голосований
Архив новостей
Печатная версия Печатная версия


В Узбекистане повышают зарплаты и социальные выплаты
15.10.2018 14:27

ТАШКЕНТ, 15 октября. /УЗИНФОРМ/. 14 октября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О повышении размеров заработной платы, пенсий, стипендий и пособий".

Документ гласит:

"В целях повышения доходов и уровня жизни населения, усиления государственной поддержки социально уязвимых слоев населения, а также обеспечения опережающего повышения размеров заработной платы низкооплачиваемых работников:

1. Повысить с 1 ноября 2018 года размеры заработной платы работникам бюджетных организаций, пенсий, стипендий и пособий в 1,1 раза.

2. Установить с 1 ноября 2018 года на территории Республики Узбекистан минимальные размеры:

  • заработной платы – 202 730 сумов в месяц;
  • пенсии по возрасту – 396 500 сумов в месяц;
  • пособия инвалидам с детства в размере 396 500 сумов в месяц;
  • пособия престарелым и нетрудоспособным гражданам, не имеющим необходимого стажа работы, в размере 243 300 сумов в месяц.

3. Определить, что все виды надбавок и доплат к заработной плате и к пенсиям, компенсационные и другие выплаты, установленные в отношении к минимальной заработной плате, производятся с 1 ноября 2018 года от определенного настоящим Указом размера минимальной заработной платы.

4. Кабинету Министров Республики Узбекистан:

  • пересмотреть с 1 января 2019 года тарифные коэффициенты Единой тарифной сетки по оплате труда, предусмотрев опережающий рост заработной платы низкооплачиваемых работников путем увеличения тарифных коэффициентов по нижним разрядам Единой тарифной сетки в среднем на 10 процентов, в том числе по 1 разряду – на 15 процентов, по 2 разряду – на 10 процентов и 3 разряду – на 5 процентов;
  • критически пересмотреть и ввести с 1 января 2019 года обновленные разряды по оплате труда работников сквозных профессий, занятых в организациях, содержащихся за счет Государственного бюджета Республики Узбекистан;
  • обеспечить совместно с международными финансовыми институтами разработку и внесение в срок до 1 сентября 2019 года проект Концепции дальнейшего совершенствования системы оплаты труда в бюджетных организациях, предусматривающей обеспечение более тесной взаимосвязи размера оплаты труда с его результатами, сложностью и ответственностью выполняемых трудовых функций.

5. Министерству финансов совместно с Министерством занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан и другими заинтересованными министерствами и ведомствами, Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и г. Ташкента, организациями, финансируемыми из Государственного бюджета Республики Узбекистан, обеспечить своевременный пересчет размеров пенсий, стипендий и должностных окладов работников бюджетных организаций исходя из положений настоящего Указа.

6. Расходы, связанные с повышением заработной платы работников бюджетных организаций, пенсий, пособий и стипендий, произвести за счет Государственного бюджета Республики Узбекистан и внебюджетного Пенсионного фонда при Министерстве финансов Республики Узбекистан.

Рекомендовать хозрасчетным предприятиям и организациям производить повышение размеров заработной платы в соответствии с минимальной заработной платой, обеспечив выплату заработной платы не ниже минимального размера оплаты труда, установленного законодательством.

7. Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и города Ташкента внести в Жокаргы Кенес Республики Каракалпакстан, кенгаши народных депутатов областей и города Ташкента предложения о внесении изменений в параметры соответствующих бюджетов для покрытия дополнительных расходов с принятием настоящего Указа.

8. Признать с 1 ноября 2018 года утратившим силу, за исключением пункта 6, Указ Президента Республики Узбекистан от 2 июля 2018 года № УП-5469 "О повышении размеров заработной платы, пенсий, стипендий и пособий".

9. Министерству юстиции совместно с Министерством финансов Республики Узбекистан в месячный срок внести в Кабинет Министров предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего Указа.

10. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н."

УЗИНФОРМ

Назад | Наверх Печать статьи Печать статьи
Статьи
МИРОВОЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС, ПУТИ И МЕРЫ ПО ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЮ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА
Ислам КАРИМОВ
Инициатива Президента Узбекистана И.А.Каримова о создании Зоны, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии, воплотилась в реальность
6 мая 2014 года в штаб-квартире...
Туркменистан на деле придерживается политики постоянного нейтралитета
С 10 июля 2013 года в Туркменистане вводится новый заграничный биометрический паспорт.
Озвучены планы Туркменистана в реализации перспективных газовых проектов
На сегодня суммарные запасы УВС Туркменистана оцениваются в объеме 71,2 млрд. тонн нефтяного эквивалента.
Все статьи
Остальные новости
В прессе пишут
Совместное заявление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и премьер-министра Республики Индия Нарендры Моди
Обзор прессы с 1 по 7 октября
02.10.2018
Совместное заявление Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева и Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко
Обзор прессы с 10 по 16 сентября
15.09.2018
Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на заседании Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала, проходившем в городе Туркменбаши Туркменистана
Обзор прессы с 20 по 26 августа
27.08.2018
Совместное заявление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона
Обзор прессы с 13 по 19 августа
19.08.2018
Блоггеры обсуждают
Итоги Чемпионата Азии по художественной гимнастике
Blog Afisha		Основные таможенные правила Республики Узбекистан
qmmp
Международный конгресс по журналистскому образованию
BINAFSHA		Ящик пива за лучшее фото
Blog Afisha
Популярные статьи
ГЛАВНАЯ   |   О ПОРТАЛЕ   |   ПОЛИТИКА   |   ЭКОНОМИКА   |   ОБЩЕСТВО   |   КУЛЬТУРА   |   АНАЛИТИКА   |   ПЛАТНАЯ ВЕРСИЯ   |   В ИЗБРАННОЕ