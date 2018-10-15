В Узбекистане повышают зарплаты и социальные выплаты

ТАШКЕНТ, 15 октября. /УЗИНФОРМ/. 14 октября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О повышении размеров заработной платы, пенсий, стипендий и пособий".

Документ гласит:

"В целях повышения доходов и уровня жизни населения, усиления государственной поддержки социально уязвимых слоев населения, а также обеспечения опережающего повышения размеров заработной платы низкооплачиваемых работников:



1. Повысить с 1 ноября 2018 года размеры заработной платы работникам бюджетных организаций, пенсий, стипендий и пособий в 1,1 раза.



2. Установить с 1 ноября 2018 года на территории Республики Узбекистан минимальные размеры:

заработной платы – 202 730 сумов в месяц;

пенсии по возрасту – 396 500 сумов в месяц;

пособия инвалидам с детства в размере 396 500 сумов в месяц;

пособия престарелым и нетрудоспособным гражданам, не имеющим необходимого стажа работы, в размере 243 300 сумов в месяц.

3. Определить, что все виды надбавок и доплат к заработной плате и к пенсиям, компенсационные и другие выплаты, установленные в отношении к минимальной заработной плате, производятся с 1 ноября 2018 года от определенного настоящим Указом размера минимальной заработной платы.



4. Кабинету Министров Республики Узбекистан:

пересмотреть с 1 января 2019 года тарифные коэффициенты Единой тарифной сетки по оплате труда, предусмотрев опережающий рост заработной платы низкооплачиваемых работников путем увеличения тарифных коэффициентов по нижним разрядам Единой тарифной сетки в среднем на 10 процентов, в том числе по 1 разряду – на 15 процентов, по 2 разряду – на 10 процентов и 3 разряду – на 5 процентов;

критически пересмотреть и ввести с 1 января 2019 года обновленные разряды по оплате труда работников сквозных профессий, занятых в организациях, содержащихся за счет Государственного бюджета Республики Узбекистан;

обеспечить совместно с международными финансовыми институтами разработку и внесение в срок до 1 сентября 2019 года проект Концепции дальнейшего совершенствования системы оплаты труда в бюджетных организациях, предусматривающей обеспечение более тесной взаимосвязи размера оплаты труда с его результатами, сложностью и ответственностью выполняемых трудовых функций.

5. Министерству финансов совместно с Министерством занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан и другими заинтересованными министерствами и ведомствами, Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и г. Ташкента, организациями, финансируемыми из Государственного бюджета Республики Узбекистан, обеспечить своевременный пересчет размеров пенсий, стипендий и должностных окладов работников бюджетных организаций исходя из положений настоящего Указа.



6. Расходы, связанные с повышением заработной платы работников бюджетных организаций, пенсий, пособий и стипендий, произвести за счет Государственного бюджета Республики Узбекистан и внебюджетного Пенсионного фонда при Министерстве финансов Республики Узбекистан.



Рекомендовать хозрасчетным предприятиям и организациям производить повышение размеров заработной платы в соответствии с минимальной заработной платой, обеспечив выплату заработной платы не ниже минимального размера оплаты труда, установленного законодательством.



7. Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и города Ташкента внести в Жокаргы Кенес Республики Каракалпакстан, кенгаши народных депутатов областей и города Ташкента предложения о внесении изменений в параметры соответствующих бюджетов для покрытия дополнительных расходов с принятием настоящего Указа.



8. Признать с 1 ноября 2018 года утратившим силу, за исключением пункта 6, Указ Президента Республики Узбекистан от 2 июля 2018 года № УП-5469 "О повышении размеров заработной платы, пенсий, стипендий и пособий".



9. Министерству юстиции совместно с Министерством финансов Республики Узбекистан в месячный срок внести в Кабинет Министров предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего Указа.



10. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н."

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