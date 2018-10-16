Погода в Узбекистане на 17 октября

Погода в Узбекистане на 17 октября16.10.2018 19:07
ТАШКЕНТ, 16 октября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 17 октября, погода по прогнозам синоптиков:
17 октября по территории Республики временами пройдут дожди, 16 октября местами возможны сильные, 16-17 октября местами возможен переход дождя в снег.
17 октября температура воздуха понизится ночью до 0-2° тепла, местами возможны заморозки до 1-2° мороза, днем до 5-8° тепла.
|в Ташкенте:
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|Переменная облачность, ночью и утром дождь, возможен переход дождя в снег, днем без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 1о мороза-1о тепла, днем 5-7о тепла.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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|Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, местами возможны заморозки до 2о мороза, днем 5-10о тепла.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, местами возможны заморозки до 2о мороза, днем 5-10о тепла.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, ночью и утром местами дождь, местами возможен переход дождя в снег, днем без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, местами возможны заморозки до 2о мороза, днем 5-10о тепла.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, ночью и утром местами дождь, местами возможен переход дождя в снег, днем без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, местами возможны заморозки до 2о мороза, днем 5-10о тепла.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, днем 5-10о тепла.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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|Переменная облачность, ночью и утром местами дождь, местами возможен переход дождя в снег, днем без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, днем 5-10о тепла.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, местами снег, туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10о мороза, днем 0-5о мороза.
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УЗИНФОРМ