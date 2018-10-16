



Погода в Узбекистане на 17 октября



ТАШКЕНТ, 16 октября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 17 октября, погода по прогнозам синоптиков: 17 октября по территории Республики временами пройдут дожди, 16 октября местами возможны сильные, 16-17 октября местами возможен переход дождя в снег. 17 октября температура воздуха понизится ночью до 0-2° тепла, местами возможны заморозки до 1-2° мороза, днем до 5-8° тепла. в Ташкенте : Переменная облачность, ночью и утром дождь, возможен переход дождя в снег, днем без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 1о мороза-1о тепла, днем 5-7о тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, местами возможны заморозки до 2о мороза, днем 5-10о тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, местами возможны заморозки до 2о мороза, днем 5-10о тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, ночью и утром местами дождь, местами возможен переход дождя в снег, днем без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, местами возможны заморозки до 2о мороза, днем 5-10о тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, ночью и утром местами дождь, местами возможен переход дождя в снег, днем без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, местами возможны заморозки до 2о мороза, днем 5-10о тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, днем 5-10о тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, ночью и утром местами дождь, местами возможен переход дождя в снег, днем без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, днем 5-10о тепла. в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами снег, туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10о мороза, днем 0-5о мороза. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи