



В Москве обсуждены вопросы узбекско-российского взаимодействия в рамках ШОС



НОВОСТИ В МИРЕ, 16 октября. /УЗИНФОРМ/. 15 октября заместитель секретаря Совета безопасности Республики Узбекистан, директор Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан Владимир Норов был принят в Москве главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым. Встреча была посвящена обмену мнениями по актуальной международной и региональной проблематике, вопросам практической деятельности Шанхайской организации сотрудничества, в том числе, с учетом предстоящего в январе следующего года вступления В.Норова в должность Генерального секретаря ШОС (на этот пост он был назначен в июне в ходе саммита ШОС в Циндао). УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи