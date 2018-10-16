



Главы Узбекистана и Туркменистана провел беседу по телефону



ТАШКЕНТ, 16 октября. /УЗИНФОРМ/. 15 октября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым. Беседа глав двух государств была организована с целью обсуждения текущего состояния и перспектив дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в сферах политики, экономики и торговли, производственной кооперации, энергетики, развития эффективных транспортных коммуникаций и других, обмена мнениями по ряду актуальных региональных и международных проблем, представляющих взаимный интерес. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи