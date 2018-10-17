Погода в Узбекистане на 18 октября

Погода в Узбекистане на 18 октября17.10.2018 19:07
ТАШКЕНТ, 17 октября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 18 октября, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
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|Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 0-2о мороза, днем 10-12о тепла.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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|Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, местами возможны заморозки до 2о мороза, днем 8-13о тепла.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, местами возможны заморозки до 2о мороза, днем 10-15о тепла.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, местами возможны заморозки до 2о мороза, днем 10-15о тепла.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, местами возможны заморозки до 2о мороза, днем 10-15о тепла.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12м/с. Температура ночью 0-5отепла, местами возможны заморозки до 2о мороза, днем 10-15о тепла.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, местами возможны заморозки до 2о мороза, днем 5-10о тепла.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10о мороза, днем 0-5о тепла.
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УЗИНФОРМ