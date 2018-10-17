



Посол Италии посетил внешнеполитическое ведомство Узбекистана



ТАШКЕНТ, 17 октября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня ведомство внешней политики Узбекистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Итальянской Республики Андреа Бертоцци. Встреча была организована с целью обсуждения ключевых вопросов развития межгосударственного сотрудничества, а также практических аспектов предстоящих в Ташкенте очередных двусторонних политических консультаций на уровне заместителей глав МИД двух стран. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи