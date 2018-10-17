Посол Италии посетил внешнеполитическое ведомство Узбекистана

Посол Италии посетил внешнеполитическое ведомство Узбекистана17.10.2018 17:27
ТАШКЕНТ, 17 октября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня ведомство внешней политики Узбекистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Итальянской Республики Андреа Бертоцци.
Встреча была организована с целью обсуждения ключевых вопросов развития межгосударственного сотрудничества, а также практических аспектов предстоящих в Ташкенте очередных двусторонних политических консультаций на уровне заместителей глав МИД двух стран.
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