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В Узбекистане примут дополнительные меры по экспорту плодоовощной продукции
18.10.2018 10:11

ТАШКЕНТ, 18 октября. /УЗИНФОРМ/. 17 октября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О дополнительных мерах по повышению эффективности продвижения плодоовощной продукции на внешние рынки".

Документ гласит:

"В целях расширения экспортного потенциала страны, устранения барьеров, препятствующих полноценному развитию экспорта плодоовощной продукции, совершенствования государственной поддержки экспортной деятельности, а также создания комплексной системы продвижения отечественной плодоовощной продукции на внешние рынки:

1. Принять предложения Генеральной прокуратуры, Уполномоченного при Президенте Республики Узбекистан по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства, Министерства внешней торговли, Министерства экономики и Министерства сельского хозяйства Республики Узбекистан об определении порядка, в соответствии с которым:

  • юридические лица – экспортеры плодоовощной продукции имеют право осуществлять экспорт плодоовощной продукции без предварительной оплаты, открытия аккредитива, оформления гарантии банка и наличия полиса по страхованию экспортного контракта от политических и коммерческих рисков;
  • юридические лица – экспортеры плодоовощной продукции, не обеспечившие своевременное поступление выручки от экспорта плодоовощной продукции, вносятся в реестр недобросовестных экспортеров плодоовощной продукции, с применением к ним требований по получению 100-процентной предварительной оплаты при экспорте плодоовощной продукции;
  • субъекты предпринимательства имеют право осуществлять экспорт плодоовощной продукции без наличия лицензии на оптовую торговлю. При этом к выручке индивидуальных предпринимателей, поступившей от экспорта плодоовощной продукции, применяется порядок налогообложения, предусматривающий уплату единого налогового платежа;
  • не подлежит таможенному досмотру экспортируемая плодоовощная продукция, за исключением случаев выявления признаков риска нарушения таможенного законодательства. При этом ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах, а также незаконное перемещение товаров через таможенную границу Республики Узбекистан несет экспортер;
  • субъекты предпринимательства могут осуществлять строительно-монтажные работы по сооружению легких конструкций на предоставленных им земельных участках для строительства объектов инфраструктуры по орошению, заготовке и хранению плодоовощной продукции непосредственно в местах ее производства.

2. Государственному комитету по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру совместно с Министерством сельского хозяйства в месячный срок внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан проект Положения о порядке сооружения легких конструкций на предоставленных субъектам предпринимательства земельных участках для строительства объектов инфраструктуры по орошению, заготовке и хранению плодоовощной продукции непосредственно в местах ее производства.

Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций совместно с Государственным таможенным комитетом Республики Узбекистан в срок до 1 января 2019 года обеспечить совершенствование Единой электронной информационной системы внешнеторговых операций с учетом требований пункта 1 настоящего постановления.

3. Установить, что экспортеры плодоовощной продукции несут ответственность за предоставление уполномоченным государственным органам достоверных данных в товарно-сопроводительных документах по фактически осуществленным экспортным операциям по плодоовощной продукции, а также нарушение сроков поступления выручки от экспорта плодоовощной продукции, определенных Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

4. Возложить на Министерство внешней торговли Республики Узбекистан следующие дополнительные функции:

  • осуществление координации деятельности в сфере экспорта плодоовощной продукции;
  • оказание практической помощи в осуществлении экспорта плодоовощной продукции путем поиска потенциальных партнеров, создания условий для выхода на традиционные и новые рынки сбыта, а также оказание, при необходимости, методического сопровождения исполнения экспортного контракта;
  • изучение на системной основе конъюнктуры цен на плодоовощную продукцию на внешних рынках, включая проведение ежемесячных встреч, с выездом в регионы, с производителями и экспортерами плодоовощной продукции, а также организацию публикации результатов изучения, в том числе сведений об уровне экспортных цен на плодоовощную продукцию на своем официальном веб-сайте и в других средствах массовой информации;
  • предоставление на ежемесячной основе экспортерам плодоовощной продукции результатов анализа и прогнозов по основным рынкам сбыта, в частности сведений об изменениях конъюнктуры цен, объемах отгрузки в разрезе пунктов назначения и технических требований при импорте плодоовощной продукции путем размещения на своем официальном веб-сайте и в других средствах массовой информации.

5. Торгово-промышленной палате, Министерству юстиции, Уполномоченному при Президенте Республики Узбекистан по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства в двухнедельный срок оказать содействие экспортерам и производителям плодоовощной продукции в образовании Ассоциации экспортеров плодоовощной продукции Узбекистана.

6. Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций совместно с Министерством внешней торговли, Советом фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель Узбекистана и Министерством сельского хозяйства Республики Узбекистан в срок до 1 марта 2019 года разработать и запустить Информационный портал экспортеров плодоовощной продукции в сети Интернет за счет средств Фонда развития информационно-коммуникационных технологий, интегрированный с электронной торговой площадкой "TradeUzbekistan.com", информационными системами Государственного налогового комитета и Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан, в том числе:

  • содержащий информацию о производителях и экспортерах плодоовощной продукции, потенциальных импортерах, видах и объемах экспортоориентированной свежей, сушеной и переработанной плодоовощной продукции, поставщиках саженцев, семян и удобрений для плодоовощной продукции;
  • позволяющий отслеживать в режиме реального времени все стадии экспортного процесса, а также данные об экспортированной плодоовощной продукции в разрезе видов, объемов, суммы и регионов ее выращивания.

7. Министерству сельского хозяйства, Министерству внешней торговли, Государственному таможенному комитету, Государственному налоговому комитету, Государственной инспекции по карантину растений при Кабинете Министров Республики Узбекистан, другим ответственным министерствам и ведомствам обеспечить на постоянной основе своевременное внесение необходимых данных в Информационный портал экспортеров плодоовощной продукции.

Министерству внешней торговли совместно с Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан:

  • осуществлять мониторинг за своевременным внесением ответственными министерствами и ведомствами соответствующих данных в Информационный портал экспортеров плодоовощной продукции;
  • на постоянной основе принимать меры по совершенствованию, обеспечению бесперебойного функционирования и информационной безопасности Информационного портала экспортеров плодоовощной продукции.

8. Строго предупредить председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимов областей, районов и городов, руководителей территориальных подразделений государственных органов о персональной ответственности за воспрепятствование экспорту плодоовощной продукции по признаку территориальной принадлежности экспортера.

9. Министерству внешней торговли совместно с Министерством иностранных дел Республики Узбекистан в срок до 1 января 2019 года провести переговоры с ведущими иностранными компаниями и по итогам внести конкретные предложения по запуску пилотного проекта по созданию в республике и за рубежом торговых площадок с современными транспортно-логистическими комплексами – хабами, в том числе на условиях государственно-частного партнерства, для реализации отечественной плодоовощной продукции.

10. Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей совместно с Министерством сельского хозяйства и Министерством экономики Республики Узбекистан по итогам 2018 года в рамках оптимизации посевных площадей внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан адресные списки создаваемых кластеров, предназначенных для производства, заготовки, сортировки, калибровки, упаковки и направления на экспорт плодоовощной продукции, в том числе на базе земельных участков, оптимизируемых за счет сокращения посевных площадей под хлопчатник и зерновые культуры.

Министерству сельского хозяйства Республики Узбекистан осуществить глубокий анализ состояния действия кластерной системы по выращиванию плодоовощной продукции в республике, в том числе с учетом опыта ведущих зарубежных стран, по итогам которого в срок до 1 декабря 2019 года внести в Администрацию Президента Республики Узбекистан предложения по устранению имеющихся барьеров в действенном функционировании кластеров и дальнейшему совершенствованию данной сферы.

11. Агентству "Узстандарт" совместно с:

  • Министерством иностранных дел Республики Узбекистан в трехмесячный срок наладить сотрудничество с международно признанными организациями по сертификации на соответствие требованиям стандартов "Global GAP", "Halal" и "Organic";
  • Министерством сельского хозяйства Республики Узбекистан и ХК "Узбекозиковкатхолдинг" в срок до 1 февраля 2019 года внести проект правительственного решения по дальнейшему развитию производства органической и другой продукции, соответствующей требованиям международных стандартов;
  • Министерством сельского хозяйства и Министерством здравоохранения Республики Узбекистан в срок до 1 марта 2019 года организовать подготовку специалистов по сертификации отечественных предприятий – производителей плодоовощной продукции на соответствие требованиям стандартов "Global GAP", "Halal" и "Organic".

12. АО "Узбекистон темир йуллари" и НАК "Узбекистон хаво йуллари" принять меры по внедрению современных механизмов логистического менеджмента по продвижению экспорта плодоовощной продукции, в том числе:

а) АО "Узбекистон темир йуллари" в срок до 1 января 2019 года:

  • организовать на станциях отправления работу по оформлению железнодорожных документов по экспорту плодоовощной продукции по принципу "одно окно";
  • пересмотреть тарифы и услуги при отгрузке и загрузке плодоовощной продукции на предмет их упрощения с учетом специфики продукции;
  • разработать и внедрить механизм передачи по заявкам грузоотправителей и грузовладельцев информации о сроках доставки грузов и местах нахождения грузовых вагонов в пути следования;
  • внедрить порядок выделения вагонов для экспортеров плодоовощной продукции в срок, не превышающий трех суток со дня поступления соответствующей заявки;

б) НАК "Узбекистон хаво йуллари" в срок до 1 июня 2019 года переоборудовать места временного хранения плодоовощной продукции современным холодильным оборудованием и сканирующими устройствами, соответствующими международным стандартам упаковки на поддонах и обеспечивающими их пропускную способность.

13. Генеральной прокуратуре совместно с Министерством юстиции Республики Узбекистан в двухмесячный срок обеспечить критическое изучение деятельности АО "Узагроэкспорт" с внесением конкретных предложений по дальнейшему совершенствованию деятельности общества.

14. Кабинету Министров Республики Узбекистан обеспечить:

  • в двухнедельный срок утверждение обновленного Положения о порядке экспорта плодоовощной продукции с учетом требований настоящего постановления, в том числе предусмотрев порядок ведения реестра недобросовестных экспортеров плодоовощной продукции;
  • в срок до 1 января 2019 года проработку вопроса образования в приграничных районах страны специальных зон для экспортеров плодоовощной продукции с современной производственной, инженерно-коммуникационной, дорожно-транспортной, социальной инфраструктурой, а также услугами логистики и оформления необходимых документов для осуществления экспорта плодоовощной продукции по принципу "одно окно";
  • в срок до 1 января 2019 года совместно с Центральным банком Республики Узбекистан проработку вопроса внедрения механизма выдачи коммерческими банками кредитных средств для экспортеров и производителей плодоовощной продукции в соответствии со складскими свидетельствами, выдаваемыми товарными складами;
  • в срок до 1 февраля 2019 года совместно с Министерством иностранных дел и Министерством внешней торговли Республики Узбекистан глубокое изучение реального положения дел по реализации плодоовощной продукции за рубежом, имеющихся неблагоприятных условий для экспортеров, в том числе путем диалога с ними;
  • в срок до 1 марта 2019 года проработку по итогам проведенного изучения конкретных предложений по устранению имеющихся неблагоприятных условий для экспортеров и внесение их в Администрацию Президента Республики Узбекистан;
  • в срок до 1 марта 2019 года утверждение Положения о порядке ведения Информационного портала экспортеров плодоовощной продукции.

15. Установить персональную ответственность:

  • заместителя премьер-министра Республики Узбекистан (Отажонов) – за выявление и устранение системных проблем, препятствующих ускоренному развитию отрасли и стабильному функционированию экспортеров плодоовощной продукции, выработку и внесение предложений по дальнейшему совершенствованию законодательства в данной сфере;
  • заместителя премьер-министра Республики Узбекистан (Мирзаев) – за обеспечение производства конкурентоспособной плодоовощной продукции, а также диверсификации экспорта плодоовощной продукции;
  • министра внешней торговли Республики Узбекистан (Ходжаев) – за оказание содействия экспортерам плодоовощной продукции в продвижении отечественной плодоовощной продукции на внешние рынки, а также повышение экспортного потенциала страны;
  • министра сельского хозяйства Республики Узбекистан (Юсупов) – за обеспечение повышения объемов выращивания и экспорта плодоовощной продукции с рациональным использованием природных ресурсов и внедрением инновационных технологий, в том числе применением интенсивных технологий выращивания;
  • председателя Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан (Азимов) – за обеспечение своевременного таможенного оформления экспортируемой плодоовощной продукции, а также ведение реестра недобросовестных экспортеров плодоовощной продукции;
  • начальника Государственной инспекции по карантину растений при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Иргашев) – за обеспечение своевременной карантинной проверки и лабораторной экспертизы экспортируемой плодоовощной продукции;
  • руководителей АО "Узбекистон темир йуллари" (Сагдуллаев) и НАК "Узбекистон хаво йуллари" (Хакимов) – за создание отвечающей мировым стандартам инфраструктуры для обеспечения своевременной и качественной транспортировки плодоовощной продукции за рубеж;
  • председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан и хокимов областей – за обеспечение эффективного взаимодействия производителей и экспортеров плодоовощной продукции, содействие в организации кластерной системы для производства, заготовки, сортировки, калибровки, упаковки и направления на экспорт плодоовощной продукции.

16. Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан осуществлять системный надзор за исполнением требований настоящего постановления с обеспечением применения строгих мер ответственности к виновным лицам.

17. Министерству внешней торговли Республики Узбекистан совместно с другими заинтересованными министерствами и ведомствами в месячный срок:

  • внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего постановления;
  • привести принятые ими нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.

18. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Администрации Президента Республики Узбекистан Низомиддинова З.Ш., первого заместителя советника Президента Республики Узбекистан Мавлонова Б.М., заместителей премьер-министра Республики Узбекистан Отажонова Н.С. и Мирзаева З.Т. ".

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