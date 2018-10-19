



Российский лидер прибыл в Ташкент



ТАШКЕНТ, 19 октября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Узбекистан прибыл с двухдневным государственным визитом Президент Российской Федерации Владимир Путин. Визит предпринят с целью обсуждения на высшем уровне актуальных вопросов развития узбекско-российского диалога, обмена мнениями по международной и региональной проблематике и подписание пакета двусторонних документов. В Ташкентском международном аэропорту имени Ислама Каримова Президента Российской Федерации Владимира Путина встретил Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи