В Ташкенте прошли узбекско-российские переговоры в верхах

ТАШКЕНТ, 20 октября. /УЗИНФОРМ/. 19 октября в рамках визита в Узбекистан Президента Российской Федерации Владимира Путина в Ташкенте прошли переговоры на высшем уровне между главами двух государств в узком и расширенном форматах с участием правительственных делегаций.

Встреча Шавката Мирзиёева и Владимира Путина проходила в резиденции Куксарой и была посвящена перспективам развития сотрудничества между двумя странами в сферах политики, экономики и торговли, инвестиций, атомной энергетики, науки, образования, культуры, транспорта, промышленности, здравоохранения и туризма.

По итогам встречи были подписаны Совместное заявление глав двух стран, Программа экономического сотрудничества на 2019-2024 годы, Программа сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере на 2019-2021 годы, "Дорожная карта" по созданию Международной радиоастрономической обсерватории "Суффа", Соглашение о создании и функционировании филиалов ведущих вузов России в Узбекистане, Соглашение о сотрудничестве в текстильной промышленности, Дополнительное соглашение в отношении инвестиционного блока "Узбекистон мустакиллиги" с доразведкой и разработкой месторождения "Мустакилликнинг 25 йиллиги" со строительством газохимического комплекса в Сурхандарьинской области, Договор о сотрудничестве между Академией государственного управления при Президенте Республики Узбекистан и Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова, Соглашение о создании филиала Московского государственного института международных отношений в Узбекистане, Соглашение о создании Междисциплинарного научно-образовательного центра, Соглашение между Советом ректоров высших учебных заведений Узбекистана и Общероссийской общественной организацией "Российский Союз ректоров", Соглашение о сотрудничестве между Национальной гвардией Республики Узбекистан и Федеральной службой войск Национальной гвардии Российской Федерации.

В целом в ходе визита было подписано 20 документов.

По завершении встречи Владимир Путин в сопровождении Шавката Мирзиёева посетил площадь Мустакиллик, где возложил цветы к монументу Независимости и гуманизма, после чего главы государств отбыли в "Узэкспоцентр" для участия в первом Форуме межрегионального сотрудничества "Узбекистан - Россия". По итогам переговоров и встреч в рамках форума подписаны соглашения и контракты на сумму 2 миллиарда долларов.

В "Узэкспоцентре" также состоялась торжественная церемония, посвященная началу реализации проекта по строительству первой атомной электростанции в Узбекистане.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Президент Российской Федерации Владимир Путин нажали символическую кнопку запуска реализации проекта.

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