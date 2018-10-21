



Глава Узбекистана посетил Казахстан



НОВОСТИ В МИРЕ, 21 октября. /УЗИНФОРМ/. 20 октября после окончания визита в страну Президента России Владимира Путина Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев совершил рабочий визит в Казахстан. Поездка была предпринята с целью участия в состоявшейся в Туркестанской области неформальной встрече с Президентами РФ и Казахстана, в ходе которой Владимир Путин, Нурсултан Назарбаев и Шавкат Мирзиёев обсудили вопросы дальнейшего расширения сотрудничества трех стран и провели обмен мнениями по актуальным проблемам региональной и международной политики. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи