



Выражены соболезнования в связи с железнодорожной катастрофой в Индии



ТАШКЕНТ, 22 октября. /УЗИНФОРМ/. 20 октября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил послания Президенту Республики Индия Раму Натху Ковинду и премьер-министру страны Нарендре Моди с выражением соболезнований по случаю гибели множества людей в результате железнодорожной катастрофы в городе Амритсар штата Пенджаб. В своем послании глава государства передал слова сопереживания и поддержки индийскому народу, родным и близким погибших. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи