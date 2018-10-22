Выражены соболезнования в связи с железнодорожной катастрофой в Индии

Выражены соболезнования в связи с железнодорожной катастрофой в Индии22.10.2018 10:00
ТАШКЕНТ, 22 октября. /УЗИНФОРМ/. 20 октября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил послания Президенту Республики Индия Раму Натху Ковинду и премьер-министру страны Нарендре Моди с выражением соболезнований по случаю гибели множества людей в результате железнодорожной катастрофы в городе Амритсар штата Пенджаб.
В своем послании глава государства передал слова сопереживания и поддержки индийскому народу, родным и близким погибших.
УЗИНФОРМ