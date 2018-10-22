



В Намангане продолжена работа по определению границы с Кыргызстаном



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 октября. /УЗИНФОРМ/. 21 октября в Намангане завершила работу недельная встреча рабочих групп правительственных делегаций Узбекистан и Кыргызсстана по вопросам делимитации и демаркации узбекско-кыргызской Государственной границы. В рамках встречи с учетом интересов двух стран был описан участок Шахимардан в пределах Ферганской области по смежеству с Баткенской областью Кыргызстана, а также часть участка Кандиён-Булок Наманганской области по смежеству с Джалал-Абадской областью Кыргызстана. По результатам переговоров был подписан соответствующий протокол. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи