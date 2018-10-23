



Погода в Узбекистане на 24 октября



ТАШКЕНТ, 23 октября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 24 октября, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 6-8о тепла, днем 24-26о тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8о тепла, днем 22-27о тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10о тепла, днем 23-28о тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10о тепла, днем 23-28о тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10о тепла, днем 23-28о тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12о тепла, днем 23-28о тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 3-8о тепла, днем 20-25о тепла. в горных районах Республики:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7о тепла, днем 13-18о тепла. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи