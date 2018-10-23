Глава Узбекистана провел встречу с делегацией США

ТАШКЕНТ, 23 октября. /УЗИНФОРМ/. 22 октября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшей с рабочим визитом в Ташкент делегацией Американо-узбекской торговой палаты во главе с председателем Кэролин Лэмм.

В ходе аудиенции были обсуждены вопросы развития межгосударственного сотрудничества в сферах инвестиций, бизнеса, торговли и экономики, технологий, машиностроения, нефтегазовой и газохимической промышленности, электроэнергетики, текстильной и пищевой индустрии, сельского хозяйства, здравоохранения и образования, возможности реализации новых совместных проектов.

Целью визита делегации в страну является участие в мероприятиях Недели американского бизнеса в Узбекистане.

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