Главы МИД Узбекистана и Катара провели встречу в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 23 октября. /УЗИНФОРМ/. 22 октября в Ташкенте была проведена встреча главы внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиза Камилова с прибывшим накануне с рабочим визитом в страну во главе представительной делегации Государственным министром иностранных дел Государства Катар Султоном бин Саадом ал-Мурейхий.

В ходе проведенных переговоров и состоявшихся далее двустороннихх межмидовских политконсультаций актуальными направлениями развития узбекско-катарского диалога были названы политика, торговля и экономика, туризм, наука, образование, культура.

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