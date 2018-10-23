Новый посол Финляндии прибыла в Ташкент

ТАШКЕНТ, 23 октября. /УЗИНФОРМ/. 22 октября вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Финляндской Республики (с резиденцией в г.Хельсинки) Мария Элина Лиивала, прибывшая в Ташкент для вступления в должность, провела встречу с главой МИД Узбекистана Абдулазизом Камиловым.

После вручения копий верительных грамот стороны обсудили текущее состояние и вопросы развития межгосударственного взаимодействия в сферах политики, торговли и экономики, науки, образования, культуры, международного сотрудничества.

Ранее послом Финляндии в Узбекистане (с ноября 2013 года) являлся Николас Линдквист.

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