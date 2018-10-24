Погода в Узбекистане на 25 октября

Погода в Узбекистане на 25 октября24.10.2018 19:07
ТАШКЕНТ, 24 октября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 25 октября, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 7-9о тепла, днем 25-27о тепла.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10о тепла, днем 22-27о тепла.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12о тепла, днем 25-30о тепла.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12о тепла, днем 23-28о тепла.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12о тепла, днем 23-28о тепла.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12о тепла, днем 25-30о тепла.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 5-10о тепла, днем 20-25о тепла.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 4-9о тепла, днем 13-18о тепла.
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УЗИНФОРМ