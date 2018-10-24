



Президент Узбекистана провел встречу с главой ведомства торговли США



ТАШКЕНТ, 24 октября. /УЗИНФОРМ/. 23 ооктября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с пребывающим в стране с рабочим визитом в составе правительственных и деловых кругов США министром торговли Соединенных Штатов Америки Уилбуром Россом. В ходе аудиенции глава государства и его гость обсудили вопросы развития межгосударственного сотрудничества в сферах торговли и экономики, инвестиций, банков и финансов, бизнеса, технологий, промышленности, сельского хозяйства, логистики и транспорта. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи