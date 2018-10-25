



Глава МИД Узбекистана поздравил нового коллегу из Чехии



ТАШКЕНТ, 25 октября. /УЗИНФОРМ/. 24 октября глава ведомства внешней политики Узбекистана Абдулазиз Камилов направил послание министру иностранных дел Чехии Томашу Петршичеку. В своем послании министр поздравил коллегу с назначением на пост и пожелал ему здоровья, благополучия и успехов в ответственной деятельности, а также выразил стремление к расширению традиционно дружественных отношений, развитию многопланового и взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи