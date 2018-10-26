



В Узбекистане поддержат соотечественников



ТАШКЕНТ, 26 октября. /УЗИНФОРМ/. 25 октября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах по дальнейшему совершенствованию государственной политики Республики Узбекистан в сфере сотрудничества с соотечественниками, проживающими за рубежом". Документ гласит: "За прошедшие годы проделана значительная работа по развитию постоянного диалога и сотрудничества с соотечественниками, проживающими за рубежом (далее – соотечественники), поощрению их участия в проводимых в стране реформах, а также содействию полноценной и всесторонней реализации их прав и интересов.



В настоящее время многие наши соотечественники вносят достойный и ощутимый вклад в развитие экономики, социальной сферы, науки, культуры, спорта и других направлений, повышение авторитета своей исторической Родины – Узбекистана, а также укрепление ее отношений с внешним миром.



Вместе с тем, несмотря на безусловную значимость и растущую актуальность развития связей с соотечественниками, сохраняется ряд проблем, препятствующих плодотворному сотрудничеству и полноценному вовлечению их потенциала в качественное улучшение проводимых реформ, в числе которых: низкий уровень продуктивности и наличие фрагментарности в организации контактов государственных органов и организаций с соотечественниками;

неэффективное использование потенциала соотечественников в реализации приоритетных экономических, социальных, инвестиционных, научно-образовательных, культурных и других проектов и программ;

отсутствие комплексной и долгосрочной стратегии оказания поддержки деятельности организаций соотечественников, направленной на сохранение и популяризацию узбекского языка, культуры и традиций;

недостаточное внимание к работе с молодежью Узбекистана, обучающейся за рубежом, неналаженность системы ее трудоустройства после возвращения в страну. В целях создания действенной системы сотрудничества с соотечественниками, рассчитанной на долгосрочный период, а также последовательной реализации задач Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годах:



1. Определить основными целями государственной политики Республики Узбекистан в сфере сотрудничества с соотечественниками: оказание содействия в реализации прав и свобод соотечественников за рубежом в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, законодательства страны проживания и на основе международных договоров Республики Узбекистан;

поддержку деятельности соотечественников, направленной на широкое распространение культурного, научного и духовного наследия Узбекистана, его изучение и популяризацию в мире, сохранение и развитие узбекского языка, культуры и традиций в странах проживания соотечественников, расширение их возможностей получения образования в Узбекистане;

развитие и укрепление связей с соотечественниками и созданными ими организациями, желающими внести свой вклад в социально-экономическое развитие Республики Узбекистан и содействовать наращиванию ее взаимовыгодных и дружеских отношений с иностранными государствами;

создание благоприятных правовых, социальных и экономических условий для осуществления соотечественниками профессиональной, в том числе предпринимательской, инвестиционной, научной, образовательной и культурной деятельности на территории Узбекистана;

привлечение потенциала соотечественников для поддержки проводимых в Узбекистане масштабных социально-экономических и общественно-политических реформ, содействия дальнейшему укреплению международного имиджа Республики Узбекистан. 2. Утвердить: Концепцию государственной политики Республики Узбекистан в сфере сотрудничества с соотечественниками, проживающими за рубежом (далее – Концепция), согласно приложению № 1;

Программу первоочередных мер по развитию сотрудничества Республики Узбекистан с соотечественниками, проживающими за рубежом (далее – Программа мер), согласно приложению № 2. Определить, что: государственная политика Республики Узбекистан в сфере сотрудничества с соотечественниками определяется Президентом Республики Узбекистан и осуществляется Кабинетом Министров Республики Узбекистан;

координация качественного и своевременного выполнения Концепции и Программы мер осуществляется Министерством иностранных дел Республики Узбекистан;

контроль за ходом исполнения Концепции и Программы мер осуществляется Кабинетом Министров Республики Узбекистан;

финансирование реализации Концепции и Программы мер осуществляется за счет средств Фонда "Эл-юрт умиди" по подготовке специалистов за рубежом и диалогу с соотечественниками при Кабинете Министров Республики Узбекистан, благотворительных пожертвований физических и юридических лиц и других источников, не запрещенных законодательством. Указать на персональную ответственность руководителей министерств и ведомств за качественное и своевременное выполнение мероприятий, определенных Концепцией и Программой мер, и ежеквартальное представление в Министерство иностранных дел Республики Узбекистан информации о ходе их реализации.



3. Создать Комиссию по реализации Концепции и Программы мер в составе согласно приложению № 3.



4. Министерству иностранных дел Республики Узбекистан (А.Камилов): обеспечить проведение эффективной координации и системного мониторинга хода реализации Концепции и Программы мер, ежеквартальное представление в Кабинет Министров Республики Узбекистан информации об их исполнении;

принять меры по систематической подготовке и публикации в средствах массовой информации информационно-аналитических обзоров, посвященных реализации Концепции и Программы мер, с указанием конкретных показателей и результатов;

привлекать, при необходимости, соотечественников и созданные ими организации к участию в реализации Концепции и Программы мер, а также обсуждению актуальных вопросов укрепления сотрудничества с ними;

принять меры по проработке заключения международных договоров и иных документов с иностранными государствами и международными организациями, поощрять и поддерживать развитие всесторонних связей и обменов между общественными организациями Республики Узбекистан и организациями соотечественников за рубежом в целях эффективной реализации государственной политики Республики Узбекистан в сфере сотрудничества с соотечественниками. 5. Установить, что в зависимости от степени и форм сотрудничества соотечественникам могут быть оказаны следующие меры государственной поддержки и поощрения в соответствии с законодательством Республики Узбекистан: упрощенное оформление въездных виз, в том числе многократных и долгосрочных, вида на жительство, а также разрешения на осуществление трудовой деятельности на территории Республики Узбекистан;

трудоустройство высококвалифицированных кадров по востребованным специальностям в Узбекистане;

оказание помощи в решении социальных и бытовых вопросов;

предоставление пустующих объектов государственной собственности и земельных участков для реализации соотечественниками предпринимательских, научно-исследовательских, образовательных, инновационных и иных проектов и программ;

полное (частичное) финансирование учебы, работы и других социальных вопросов соотечественников;

привлечение соотечественников из числа высококвалифицированных специалистов для работы на руководящих должностях в органах государственного и хозяйственного управления, органах исполнительной власти на местах, других государственных организациях Республики Узбекистан, а также в качестве консультантов (советников) их руководителей;

предоставление гражданства Республики Узбекистан по упрощенной процедуре, предусмотренной законодательством Республики Узбекистан;

выделение соотечественникам – иностранным гражданам грантов для обучения в высших образовательных учреждениях Республики Узбекистан по направлениям узбекского языка и литературы, истории, кино, культуры, театрального искусства, телевидения и радио;

упрощенный порядок аккредитации в Республике Узбекистан соотечественников – представителей средств массовой информации;

награждение соотечественников, внесших значительный вклад в развитие Узбекистана, государственными наградами и присвоение им почетных званий;

другие меры государственной поддержки и поощрения в соответствии с законодательством Республики Узбекистан. 6. Фонду "Эл-юрт умиди" по подготовке специалистов за рубежом и диалогу с соотечественниками при Кабинете Министров совместно с Министерством иностранных дел регулярно принимать необходимые меры по привлечению соотечественников из числа высококвалифицированных специалистов на руководящие и ответственные должности в органах государственного и хозяйственного управления, органах исполнительной власти на местах, других государственных организациях Республики Узбекистан, а также оказывать им всяческое содействие в трудоустройстве и установлении тесных связей с заинтересованными министерствами и ведомствами.



7. Национальному информационному агентству Узбекистана, Национальной телерадиокомпании Узбекистана, Узбекскому агентству по печати и информации и Информационному агентству "Дунё" организовать в средствах массовой информации публикации и тематические передачи по освещению целей, задач настоящего постановления и хода реализации Концепции и Программы мер.



8. Министерству иностранных дел совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами в двухмесячный срок внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего постановления.



9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н., руководителя Администрации Президента Республики Узбекистан Низомиддинова З.Ш., секретаря Совета безопасности при Президенте Республики Узбекистан Махмудова В.В. и первого заместителя советника Президента Республики Узбекистан Мавлонова Б.М. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи