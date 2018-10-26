Узбекистан и Казахстан провели консультации по консульским вопросам

НОВОСТИ В МИРЕ, 26 октября. /УЗИНФОРМ/. 25 октября в Астане завершили работу консультации между внешнеполитическими ведомствами Узбекистана и Казахстана, которые были организованы с целью обсуждения консульских вопросов.

В частности, представители сторон обсудили вопросы, связанные с выполнением положений Венской конвенции о консульских сношениях от 1963 года, многосторонних и двусторонних документов о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, а также текущее взаимодействие по оказанию консульско-правовой помощи гражданам Республики Узбекистан и Республики Казахстан, находящимся на территориях обеих стран.

По завершении консультаций был подписан итоговый протокол.

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