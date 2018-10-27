Обсуждены актуальные вопросы сотрудничества Узбекистана и Турции

ТАШКЕНТ, 27 октября. /УЗИНФОРМ/. 26 октября внешнеполитическое ведомство Узбекистана посетила прибывшая с рабочим визитом в Ташкент делегация МИД Турции во главе с начальником главного управления по двустороннему сотрудничеству со странами Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии Шефиком Вуралом Алтаем.

Встреча была посвяящена обсуждению актуальных вопросов развития узбекско-турецкого диалога по всему спектру направлений, хода реализации достигнутых ранее договоренностей, графика и повестки дня предстоящих совместных мероприятий.

УЗИНФОРМ