



Погода в Узбекистане на 31 октября



ТАШКЕНТ, 30 октября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 31 октября, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер западный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-17 м/с. Температура ночью 7-9о тепла, днем 11-13о тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, с порывами до 23-25 м/с. Температура ночью 3-8о тепла, днем 7-12о тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, с порывами до 23-25 м/с. Температура ночью 5-10о тепла, днем 10-15о тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, с порывами до 23-25 м/с. Температура ночью 5-10о тепла, днем 10-15о тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, с порывами до 23-25 м/с. Температура ночью 5-10о тепла, днем 10-15о тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, с порывами до 23-25 м/с. Температура ночью 7-12о тепла, днем 13-18о тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 5-10о тепла, днем 13-18о тепла. в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами осадки. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, с порывами до 23-25 м/с. Температура ночью 3о мороза-2о тепла, днем 5-10о тепла. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи