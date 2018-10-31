Глава Узбекистана поздравил коллегу из Казахстана

ТАШКЕНТ, 31 октября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил послание Президенту Республики Казахстан Нурсултану Назарбаеву с поздравлениями по случаю исполнения 20-летия со дня подписания Договора о вечной дружбе между Республикой Узбекистан и Республикой Казахстан.

В своем послании глава Узбекистана выразил стремление к дальнейшему развитию добрососедских и конструктивных деловых отношений с Казахстаном, нерушимости многовековых уз дружбы, братства и добрососедства между двумя странами и народами, которые связывают общие история, духовное и культурное наследие.

УЗИНФОРМ