



Назначен глава консульства Узбекистана в Казани



ТАШКЕНТ, 31 октября. /УЗИНФОРМ/. 30 октября в структуре внешнеполитического ведомства Узбекистана прошло назначение главы открываемого в Казани (Россия) Генерального консульства Узбекистана. В юрисдикцию консульства будут входить территории Республики Башкортостан, Кировской области, Республики Марий Эл, Республики Мордовия, Нижегородской области, Оренбургской области, Пензенской области, Пермского края, Самарской области, Саратовской области, Республики Татарстан, Удмуртской Республики, Ульяновской области, Чувашской Республики. Возглавит консульство Фариддин Насриев, ранее работавший заместителем директора Консульско-правового департамента МИД. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи