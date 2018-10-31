



В Ташкенте обсуждены вопросы развития сотрудничества Узбекистана и Румынии



ТАШКЕНТ, 31 октября. /УЗИНФОРМ/. 30 октября в МИД Узбекистана был проведен 5-й раунд политических консультаций по линии внешнеполитических ведомств Республики Узбекистан и Румынии, для участия в которых в страну прибыла с визитом делегация во главе с государственным секретарем (заместителем министра) Министерства иностранных дел Данутом Себастианом Некулаеску.



В ходе переговоров стороны провели обстоятельное обсуждение широкого круга вопросов двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной областях и перспективы взаимодействия в формате "Узбекистан – Евросоюз" с учетом предстоящего с 1 января следующего года председательства Румынии в ЕС, углубления сотрудничества по линии парламента, бизнеса, а также в рамках создания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи