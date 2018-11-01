



МИД Узбекистана посетила парламентская делегация Германии



ТАШКЕНТ, 1 ноября. /УЗИНФОРМ/. 31 октября внешнеполитическое ведомство Узбекистана посетила парламентская группа "ФРГ – Центральная Азия" Бундестага Федеративной Республики Германия, прибывшая в Ташкент во главе с ее председателем Манфредом Грундом. В ходе встречи было проведено обсуждение текущего состояния и перспектив развития узбекско-германского диалога по линии парламента, в сферах политики, экономики и торговли, инвестиций, науки, образования и культуры. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи