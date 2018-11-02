МИД Узбекистана посетила делегация Великобритании

ТАШКЕНТ, 2 ноября. /УЗИНФОРМ/. 1 ноября пребывающая с визитом в Ташкенте делегация Великобритании во главе с заместителем директора Департамента по Центральной Азии и Восточной Европе Министерства иностранных дел и по делам Содружества Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Рупертом Эйнли посетила внешнеполитическое ведомство Узбекистана.

В ходе состоявшихся переговоров стороны обсудили актуальные вопросы межгосударственного сотрудничества, практические аспекты подготовки к очередному заседанию Узбекско-британского совета по торговле и промышленности и другим совместным мероприятиям.

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