МИД Узбекистана посетила делегация Великобритании

МИД Узбекистана посетила делегация Великобритании02.11.2018 10:17
ТАШКЕНТ, 2 ноября. /УЗИНФОРМ/. 1 ноября пребывающая с визитом в Ташкенте делегация Великобритании во главе с заместителем директора Департамента по Центральной Азии и Восточной Европе Министерства иностранных дел и по делам Содружества Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Рупертом Эйнли посетила внешнеполитическое ведомство Узбекистана.
В ходе состоявшихся переговоров стороны обсудили актуальные вопросы межгосударственного сотрудничества, практические аспекты подготовки к очередному заседанию Узбекско-британского совета по торговле и промышленности и другим совместным мероприятиям.
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