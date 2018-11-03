Узбекистан посетила делегация Малайзии

ТАШКЕНТ, 3 ноября. /УЗИНФОРМ/. 2 ноября завершился визит в Узбекистан делегации правительственных и деловых кругов Малайзии, прибывшей в Ташкент 31 октября во главе с руководством Малазийской корпорации по развитию внешней торговли (MATRADE) при Министерстве международной торговли и промышленности страны с целью обсуждения возможностей реализации новых совместных инвестиционных проектов, расширения экспорта продукции узбекских производителей в Малайзию.

Программа мероприятий визита включала проведение "круглого стола", двустороннего бизнес-форума и кооперационной биржи в формате B2B в Торгово-промышленной палате Узбекистана и ознакомительную поездку в свободную экономическую зону "Ангрен", проведение встреч и переговоров с руководством Государственного комитета Республики Узбекистан по инвестициям.

Приоритетными направлениями развития сотрудничества были названы торговля и экономика, автомобилестроение, металлургия, транспорт и логистикиа, медицина и фармацевтика, строительство, мебельное производство, производство продуктов питания и другие.

По итогам визита были достигнуты договоренности:

об открытии представительства узбекской компании в Малайзии для экспорта производимой продукции;

o создании узбекско-малазийского СП в Ташкентской области по производству строительных материалов;

о рассмотрении возможность реализации инвестиционного проекта по организации производства сока и специальных добавок в сфере пищевой промышленности;

о снятии художественного фильма в Бухарской и Хорезмской областях до конца 2019 года;

о подписании соглашения о сотрудничестве по оказанию совместных логистических услуг и продаже контейнеров малазийской стороне для перевозки груза;

об организации следующей бизнес-миссии малазийских деловых кругов в Узбекистан во главе с руководством MATRADE в первом полугодии 2019 года.

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