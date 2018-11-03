Обсуждены актуальные вопросы взаимодействия Узбекистана и ШОС

ТАШКЕНТ, 3 ноября. /УЗИНФОРМ/. 2 ноября прибывший с рабочим визитом в Ташкент для участия в работе 6-й Международной конференции РАТС ШОС "Борьба с терроризмом – сотрудничество без границ" Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Рашид Алимов провел встречу с главой внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазизом Камиловым.

Встреча была посвящена ключевым вопросам углубления двустороннего взаимодействия в рамках повестки дня ШОС, а также были подведены итоги развития сотрудничества за время пребывания Рашида Алимова в должности.

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