В Термезе проведут международный творческий фестиваль

ТАШКЕНТ, 4 ноября. /УЗИНФОРМ/. 1 ноября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О проведении международного фестиваля искусства бахши".

Документ гласит:

"Исконная история и культура любого народа олицетворяются прежде всего с его устным творчеством – фольклором, народным эпосом и являются бесценным источником в сохранении и развитии национальных ценностей и традиций.



В целях сохранения и развития, широкого ознакомления общественности с неповторимыми образцами узбекского национального искусства сказителей-бахши, повышения у молодежи уважения и интереса к этому виду искусства, укрепления дружбы и братства народов, расширения круга творческих связей, культурно-гуманитарного сотрудничества в международном масштабе:



1. Одобрить предложения Министерства культуры Республики Узбекистан, Академии наук и хокимията Сурхандарьинской области об организации в городе Термезе раз в два года Международного фестиваля искусства бахши (далее – Фестиваль) и проведении первого Фестиваля 5-10 апреля 2019 года.



2. Утвердить состав Организационного комитета по подготовке и проведению Международного фестиваля искусства бахши (далее – Организационный комитет) согласно приложению.



Кабинету Министров в 10-дневный срок разработать и утвердить:

Положение о порядке проведения Международного фестиваля искусства бахши;

"дорожную карту" по проведению Фестиваля в 2019 году.

4. Определить хокимият Сурхандарьинской области и Министерство культуры ответственными за организацию и проведение Фестиваля.



5. Министерству иностранных дел Республики Узбекистан:

оказать практическое содействие Министерству культуры в приглашении на Фестиваль известных ученых-фольклористов, народных сказителей – бахши, ашугов, акынов и певцов, творческих коллективов, представителей средств массовой информации и почетных гостей из зарубежных стран;

обеспечить по заявкам Министерства культуры оформление прибывающим на Фестиваль гостям въездных виз Республики Узбекистан в установленном порядке без взимания консульских и иных сборов.

6. Министерству культуры привлечь опытных и высококвалифицированных сценаристов и режиссеров, балетмейстеров, сценографов, талантливых молодых артистов для тщательной всесторонней подготовки церемонии торжественного открытия Фестиваля на высоком организационном и художественном уровне.



7. Хокимияту Сурхандарьинской области обеспечить организацию работ по благоустройству и озеленению в городе Термезе, а также необходимую подготовку сценических площадок для проведения мероприятий Фестиваля.



8. Министерству культуры совместно с Государственным комитетом по развитию туризма, Академией художеств, Международным благотворительным фондом "Олтин мерос", Союзом писателей, Торгово-промышленной палатой Узбекистана и ассоциацией "Хунарманд" обеспечить:

организацию в рамках Фестиваля на площади, прилегающей к территории государственного учреждения "Сурхондарё санъат саройи", различных экспозиций, посвященных искусству бахши, выставки-продажи национальных музыкальных инструментов и костюмов, изделий ремесленников, произведений изобразительного и прикладного искусства, скульптуры, аудио- и видеодисков, книг, альбомов, фотографий, показ художественных и документальных фильмов;

разработку программы Фестиваля и ее предоставление туристическим организациям за три месяца до начала Фестиваля, размещение в средствах массовой информации и сети Интернет;

создание и запуск в месячный срок веб-сайта Фестиваля, его регулярное обновление информационными, аудио- и видеоматериалами, фотографиями.

9. Государственному комитету по развитию туризма, хокимияту Сурхандарьинской области принять меры по бронированию в гостиницах мест для участников и гостей Фестиваля.



10. Установить, что расходы, связанные с подготовкой и проведением Фестиваля, покрываются в равных долях за счет средств Фонда развития культуры и искусства при Министерстве культуры, местного бюджета Сурхандарьинской области, а также за счет спонсорских средств и иных источников, не запрещенных законодательством.



11. Рекомендовать Национальному информационному агентству Узбекистана, Национальной телерадиокомпании Узбекистана, Информационному агентству "Дунё" и другим средствам массовой информации широкое освещение работ по подготовке и проведению Фестиваля.



12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н."

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