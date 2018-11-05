Новый посол Гвинеи прибыл в Ташкент

ТАШКЕНТ, 5 ноября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с прибывшим в Ташкент для вступления в должность вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Гвинейской Республики (с резиденцией в Тегеране, Иран) Бангали Диахаби.

В ходе встречи министр и его гость обсудили текущее состояние и перспективы развития межгосударственного сотрудничества в политической и культурно-гуманитарной областях, взаимодействия в рамках международных организаций.

Дипломатические отношения между Узбекистаном и Гвинеей были установлены 24 июня 1993 года на основе обмена нотами.

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