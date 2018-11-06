



В Ташкенте обсуждены вопросы сотрудничества между Узбекистаном и Малайзией в сфере религии



ТАШКЕНТ, 6 ноября. /УЗИНФОРМ/. 5 ноября завершился визит в Узбекистан делегации исламских религиозных деятелей Малайзии, прибывших в Ташкент 31 октября во главе с президентом Исламского совета штата Саравак Мисной Бин Таха. В ходе пребывания в стране делегация провела встречи с руководством Управления мусульман, Комитета по делам религий при Кабинете Министров, Государственного комитета по развитию туризма и Центра исламской цивилизации Узбекистана, а также посетила астрономический институт им.Улугбека Академии наук и обсерваторию Майданак. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи