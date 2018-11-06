



Парламентская делегация Узбекистана отбыла в Москву



НОВОСТИ В МИРЕ, 6 ноября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня делегация Узбекистана во главе с председателем Сената Олий Мажлиса Нигматиллой Йулдашевым отправилась с трехдневным официальным визитом в Российскую Федерацию.



В рамках пребывания в Москве будут проведены переговоры с руководителями палат Федерального Собрания Российской Федерации, запланировано участие в заседании Комиссии по сотрудничеству Сената Олий Мажлиса и Совета Федерации Федерального Собрания, "круглом столе" представителей бизнеса двух стран в Торгово-промышленной палате, а также встреча с узбекской диаспорой в России. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи