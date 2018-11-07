Погода в Узбекистане на 8 ноября

Погода в Узбекистане на 8 ноября07.11.2018 19:07
ТАШКЕНТ, 7 ноября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 8 ноября, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
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|Переменная облачность, ночью и утром дождь, днем без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 3-5о тепла, днем 10-12о тепла.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, днем 7-12о тепла.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, днем 10-15о тепла.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, ночью и первой половине дня местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7о тепла, днем 7-12о тепла.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, ночью и первой половине дня местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7о тепла, днем 7-12о тепла.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, ночью и первой половине дня местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7о тепла, днем 10-15о тепла.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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|Переменная облачность, ночью и первой половине дня местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, днем 7-12о тепла.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, местами осадки. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2о мороза-3о тепла, днем 0-5о тепла.
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