Новый посол Кипра прибыл в Ташкент

ТАШКЕНТ, 7 ноября. /УЗИНФОРМ/. В Ташкент прибыл для вступления в должность вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Кипр (с резиденцией в Москве, Россия) Леонидас Маркидис.

6 ноября его принял глава внешнеполитического ведомства Абдулазиз Камилов, которому новый глава кипрской дипмиссии вручил копии своих верительных грамот.

Затем стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах транспорта и связи, инвестиций, спорта, углубления взаимодействия в рамках международных организаций.

Ранее послом Кипра в Узбекистане (с августа 2016 года) являлся Георгиос Касулидис.

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