При Торгово-промышленной палате Узбекистана создана новая структура

ТАШКЕНТ, 7 ноября. /УЗИНФОРМ/. 5 ноября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О создании Ташкентского международного арбитражного центра (TIAC) при Торгово-промышленной палате Республики Узбекистан".

Документ гласит:

"В целях формирования максимально благоприятного инвестиционного климата в стране реализуются комплексные меры по либерализации экономики, созданию благоприятных правовых условий для деятельности инвесторов, особенно иностранных, а также укреплению международных экономических связей.

Особую значимость имеет внедрение в Узбекистане механизма разрешения споров в третейских судах для обеспечения гарантий защиты прав и законных интересов субъектов бизнеса в Узбекистане, улучшения деловой среды и повышения инвестиционной привлекательности страны.

Вместе с тем имеется ряд системных проблем, препятствующих эффективной защите прав и интересов субъектов предпринимательства, прежде всего иностранных инвесторов, дальнейшему улучшению деловой среды и повышению инвестиционной привлекательности Узбекистана. В частности:

во-первых, отсутствует нормативно-правовая база, регулирующая функционирование деятельности международных арбитражей на территории Узбекистана, что приводит к увеличению издержек иностранных инвесторов и отечественных субъектов предпринимательства, вынужденных обращаться за разрешением споров в международные арбитражи, находящиеся на территории иностранных государств;

во-вторых, действующее законодательство, в том числе Закон Республики Узбекистан "О третейских судах", ограничивает возможности сторон по рассмотрению споров, связанных с инвестициями, с привлечением иностранных арбитров и применением иностранного права, как это предусмотрено стандартами в области международного арбитража;

в-третьих, не сформированы четкие правовые механизмы исполнения международных арбитражных решений в Узбекистане, что негативно сказывается на доверии иностранных инвесторов к судебно-правовой системе страны и, как следствие, снижает инвестиционную привлекательность страны;

в-четвертых, не налажена деятельность по подготовке и повышению квалификации отечественных арбитров и иных специалистов в области международного арбитража.

В целях формирования современных и основанных на международных стандартах механизмов разрешения споров, связанных с инвестициями, посредством международного арбитража, улучшения инвестиционного климата, укрепления гарантий защиты прав и законных интересов инвесторов, а также во исполнение задач, определенных Стратегией действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017 – 2021 годах:

1. Согласиться с предложением Торгово-промышленной палаты и Министерства юстиции Республики Узбекистан о создании Ташкентского международного арбитражного центра при Торгово-промышленной палате Республики Узбекистан(далее – Центр) со статусом негосударственной некоммерческой организации, определив его основными задачами:

а) организацию посредством международного арбитража разрешения споров, вытекающих из договорных и других гражданско-правовых отношений, возникающих между коммерческими организациями, которые находятся в разных государствах, в том числе иностранными инвесторами, включая споры, связанные с инвестициями, интеллектуальной собственностью и блокчейн технологиями;

б) развитие и совершенствование механизмов разрешения споров посредством международного арбитража и иных альтернативных способов разрешения споров;

в) налаживание сотрудничества с ведущими зарубежными арбитражами, обмен опытом в области разрешения споров посредством международного арбитража, а также привлечение иностранных арбитров к разрешению споров в Центре;

г) участие в реализации мероприятий по подготовке и повышению квалификации специалистов в области международного арбитража и внесудебного урегулирования споров, в том числе связанных с инвестициями, а также организацию исследований в данном направлении;

д) оказание услуг по консультированию отечественных и иностранных хозяйствующих субъектов, в том числе иностранных инвесторов, в сфере предотвращения возникновения споров, связанных с инвестициями, в том числе одной из сторон которых является государство.

2. Установить, что:

в качестве арбитров в Центре, наряду со специалистами из числа граждан Республики Узбекистан, также могут привлекаться квалифицированные арбитры – граждане иностранных государств;

по соглашению сторон при разрешении споров арбитрами Центра может применяться иное право, в том числе иностранного государства;

решения арбитров Центра подлежат исполнению на территории Республики Узбекистан в порядке, предусмотренном законодательством для исполнения решений третейских судов, а также международными договорами Республики Узбекистан;

переписка и делопроизводство в Центре ведется на узбекском, русском и английском языках;

суды оказывают содействие Центру в осуществлении арбитражных разбирательств в части получения, сбора доказательств, принятия мер по обеспечению исполнения решений арбитров Центра в пределах своей компетенции и в порядке, установленном законодательством;

арбитры Центра – нерезиденты Республики Узбекистан освобождаются от уплаты налога на доходы физических лиц в части средств, полученных в качестве гонорара за выполнение функций арбитра;

для привлечения граждан иностранных государств в качестве арбитров Центра и экспертов, привлекаемых для разрешения споров путем международного арбитража, не требуется получение разрешений на право трудовой деятельности на территории Республики Узбекистан;

прием заявлений о рассмотрении спора посредством международного арбитража, а также проведение слушаний и иных процессуальных действий может осуществляться в режиме онлайн с использованием современных информационно-коммуникационных технологий без присутствия арбитров и сторон;

представителям сторон, участвующим в разрешении споров посредством международного арбитража в Центре, при пересмотре арбитражных решений в компетентных судах Республики Узбекистан, а также при рассмотрении в установленном порядке каких-либо вопросов по рассматриваемым в Центре арбитражным спорам не требуется наличие лицензии на право занятия адвокатской деятельностью;

Центр вправе осуществлять урегулирование споров посредством проведения процедуры медиации и иных альтернативных способов урегулирования споров в порядке, установленном законодательством;

средства юридических лиц, направляемые на оплату арбитражных расходов, связанных с рассмотрением спора в Центре, освобождаются от уплаты налога на добавленную стоимость;

Центр может иметь бланк и круглую печать со своим наименованием, банковские счета в коммерческих банках в национальной и иностранной валюте.

3. Принять к сведению, что представительствами ОБСЕ и ПРООН в Республике Узбекистан выражена заинтересованность в оказании поддержки и содействия в организации деятельности Центра.

4. Определить, что:

при Центре образуется Наблюдательный совет из числа ведущих международных и отечественных специалистов в области арбитража, а также арбитров признанных арбитражных центров мира с целью оказания содействия во внедрении международных стандартов в деятельность Центра;

Центр возглавляется руководителем, который назначается председателем Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан из числа лиц, как правило, имеющих опыт работы в качестве арбитра в ведущих зарубежных международных арбитражах.

5. Торгово-промышленной палате Республики Узбекистан обеспечить в установленном порядке:

в двухнедельный срок формирование состава Наблюдательного совета Центра;

в месячный срок разработку и утверждение Правил Центра, его структуры и списка арбитров, приоритетно из числа арбитров, имеющих опыт работы в ведущих зарубежных международных арбитражах и одобренных Наблюдательным советом Центра;

в месячный срок завершение разработки, с привлечением ведущих международных экспертов, проекта закона "О международном коммерческом арбитраже" в соответствии с требованиями настоящего постановления и типового закона ЮНСИТРАЛ "О международном торговом арбитраже", а также его внесение в Администрацию Президента Республики Узбекистан.

6. Министерству иностранных дел Республики Узбекистан по заявкам Центра обеспечить оформление въездных виз арбитрам Центра, членам Наблюдательного совета, экспертам, представителям сторон, иным иностранным специалистам, привлекаемым для реализации возложенных на Центр задач без взимания консульских и иных сборов.

7. Министерству внутренних дел Республики Узбекистан по заявкам Центра обеспечить в установленном порядке продление виз, а также выдачу и продление временной прописки по месту временного проживания арбитрам Центра, членам Наблюдательного совета, экспертам, представителям сторон, иным иностранным специалистам и членам их семей, привлекаемым для реализации возложенных на Центр задач, без взимания государственной пошлины.

8. Министерству иностранных дел обеспечить передачу Торгово-промышленной палате Республики Узбекистан на безвозмездной основе здания по адресу: город Ташкент, улица Ислама Каримова, дом 11, для размещения в нем Центра.

9. Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан в установленном порядке обеспечить Центр необходимыми средствами связи и подключить к высокоскоростной сети интернет на льготной основе.

10. Рекомендовать Торгово-промышленной палате Республики Узбекистан оказывать содействие в оснащении Центра необходимой мебелью, инвентарем, компьютерной и офисной техникой, а также оборудовании помещений для проведения арбитражных слушаний, в том числе в режиме онлайн.

11. Освободить Торгово-промышленную палату и Центр сроком до 1 октября 2021 года от уплаты таможенных платежей (за исключением сборов за таможенное оформление) компьютерную технику, программные продукты, учебную и научно-методическую литературу, инвентарь и материально-технические ресурсы, не производимые в Республике Узбекистан, ввозимые для оснащения Центра, по перечням, формируемым в установленном порядке.

12. Торгово-промышленной палате совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами в месячный срок внести в Кабинет Министров предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего постановления, в том числе устанавливающих порядок обжалования и исполнения решений арбитражей Республики Узбекистан.

13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н., руководителя администрации Президента Республики Узбекистан Низомиддинова З.Ш. и первого заместителя советника Президента Республики Узбекистан Мавлонова Б.М.".

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