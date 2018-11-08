Делегация Узбекистана посетила Южную Корею

НОВОСТИ В МИРЕ, 8 ноября. /УЗИНФОРМ/. 7 ноября делегация МИД Узбекистана во главе с замминистра иностранных дел Дилшодом Ахатовым завершила визит в Южную Корею, предпринятый с целью участия в состоявшемся в Сеуле 11-м форуме по сотрудничеству "Республика Корея – Центральная Азия" на уровне заместителей глава внешнеполитических ведомств.

В ходе форума обсуждались вопросы развития сотрудничества в сферах медицины и здравоохранения, защиты окружающей среды, сферах логистики и транспорта, рационального использования водных ресурсов.

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