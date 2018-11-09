



Погода в Узбекистане на 10 ноября



ТАШКЕНТ, 9 ноября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 10 ноября, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 3-5о тепла, днем 13-15о тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, днем 7-12о тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, днем 10-15о тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, днем 10-15о тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, днем 10-15о тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7о тепла, днем 10-15о тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, днем 7-12о тепла. в горных районах Республики:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3о мороза-2о тепла, днем 4-9о тепла. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи