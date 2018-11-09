Делегация Узбекистана совершила визит в Бельгию

ТАШКЕНТ, 9 ноября. /УЗИНФОРМ/. 8 ноября в рамках визита в Бельгю делегация Узбекистана о главе со специальным представителем Президента по Афганистану Исматуллой Иргашевым приняла участие в прошедшей в Брюсселе международной конференции "Совместное видение для Афганистана".

Основными темами форума стали вопросы обеспечения безопасности, мира и государственного строительства, международного содействия развитию Афганистана, реконструкции и региональному сотрудничеству.

В ходе своего выступления глава делегации Узбекистана акцентировал внимание на результатах международной конференции высокого уровня, состоявшейся 26-27 марта в Ташкенте, и принятой по ее итогам специальной Декларации.

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