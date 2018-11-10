



Погода в Узбекистане на 11 ноября



ТАШКЕНТ, 10 ноября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 11 ноября, погода по прогнозам синоптиков: 12-13 ноября по территории республики местами пройдут осадки (дождь, возможен переход в снег). Ожидается усиление ветра до 18-23 м/с, с порывами до 25-28 м/с. 13-15 ноября температура воздуха по территории республики понизится ночью до 2-7о мороза, днем до 0-5о тепла, по северу ночью до 8-13о мороза, днем до 2-7о мороза. в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 3-5о тепла, днем 10-12о тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 18-23 м/с, с порывами до 25-28 м/с. Температура ночью и днем 3-8о тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, днем 10-15о тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, днем 10-15о тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, днем 10-15о тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7о тепла, днем 10-15о тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, днем 7-12о тепла. в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег). Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3о мороза-2о тепла, днем 4-9о тепла. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи