Узбекские дипломаты аккредитованы за рубежом

НОВОСТИ В МИРЕ, 10 ноября. /УЗИНФОРМ/. В начале текущей недели в Вене прошла церемония вручения верительных грамот вновь назначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Узбекистана Шерзода Асадова Федеральному президенту Австрийской Республики Александру Ван дер Беллену.

Шерзод Асадов был назначен на эту должность в конце августа. Ранее (с октября прошлого года) он являлся временным поверенным в делах Узбекистана в Австрии, до этого занимал должности советника посольства и помощника министра иностранных дел.

Одновременно Ш.Асадов будет являться Постоянным представителем Узбекистана при ОБСЕ и других международных организациях в Вене.

В тот же день, 6 ноября, назначенный в августе на должность Генерального консула Узбекистан в Екатеринбурге (Российская Федерация) Абдусалом Хатамов провел встречу с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

До назначения в Екатеринбург А.Хатамов работал начальником отдела Консульско-правового департамента внешгеполитического ведомства.

Решение об открытии консульства Узбекистана в Екатеринбурге было принято официальными кругами обеих стран в июне минувшего года. Таким образом, екатеринбургское консульство стало третьим в РФ (кроме Москвы и Новосибирска). Решение об открытии четвертого консульства, в Казани, было принято в конце октября, его возглавит Фариддин Насриев.

Консульский округ созданного генконсульства будет включать Свердловскую, Тюменскую, Курганскую, Челябинскую области, а также Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. В дальнейшем запланировано открыть консульства Узбекистана в Санкт-Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону и Владивостоке.

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