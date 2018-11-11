Глава МИД Узбекистана провел в Берлине ряд встреч

НОВОСТИ В МИРЕ, 11 ноября. /УЗИНФОРМ/. 8-9 ноября в рамках визита в Федеративную Республику Германия глава внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов провел в Берлине ряд встреч и переговоров по вопросам развития узбекско-германского диалога в различных сферах.

В частности, были проведены встречи с советником Федерального канцлера ФРГ по вопросам внешней политики и политики безопасности Яном Хеккером, федеральным министром иностранных дел Хайко Маасом, вице-президентом Бундестага Ханс-Петером Фридрихом, советником Федерального президента ФРГ по дипломатическим и внешнеполитическим вопросам Томасом Баггером и координатором Федерального правительства по межобщественному сотрудничеству с Россией, Центральной Азией и странами Восточного партнерства в МИД ФРГ, депутатом Бундестага Дирком Визе.

В ходе встреч обсуждались практические аспекты развития сотрудничества по линии МИД и парламента, политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, обеспечения безопасности.

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