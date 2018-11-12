Погода в Узбекистане на 13 ноября

Погода в Узбекистане на 13 ноября12.11.2018 19:07
ТАШКЕНТ, 12 ноября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 13 ноября, погода по прогнозам синоптиков:
Вечером 12 ноября и ночью 13 ноября по территории республики местами возможны небольшие осадки (дождь, возможен переход в снег). Ожидается усиление ветра до 18-23 м/с, с порывами до 25-28 м/с.
13-14 ноября температура воздуха по территории республики понизится ночью до 2-7о мороза, днем до 0-5о тепла, по северу ночью до 8-13о мороза, днем до 2-7о мороза.
|в Ташкенте:
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|Переменная облачность, ночью возможны небольшие осадки (дождь, возможен переход в снег), днем без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 4-6о мороза, днем 2-4о тепла.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13о мороза, днем 2-7о мороза.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7о мороза, днем 0-5о тепла.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, ночью местами возможны небольшие осадки (дождь, возможен переход в снег), днем без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 18-23 м/с, с порывами до 25-28 м/с. Температура ночью 2-7о мороза, днем 0-5о тепла.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, ночью местами возможны небольшие осадки (дождь, возможен переход в снег), днем без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 18-23 м/с, с порывами до 25-28 м/с. Температура ночью 2-7о мороза, днем 0-5о тепла.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5о мороза, днем 0-5о тепла. По Сурхандарьинской области ночью 3о мороза-2о тепла, днем 3-8о тепла.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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|Переменная облачность, ночью местами возможны небольшие осадки (дождь, возможен переход в снег), днем без осадков. Местами возможен туман.Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 18-23 м/с, с порывами до 25-28 м/с. Температура ночью и днем 0-5о тепла.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, местами возможны осадки. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 18-23 м/с, с порывами до 25-28 м/с. Температура ночью и днем 3-8о мороза.
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УЗИНФОРМ