



В Узбекистане определили праздничные даты и выходные в 2019 году



ТАШКЕНТ, 13 ноября. /УЗИНФОРМ/. 12 ноября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "Об установлении дополнительных нерабочих дней в период празднования официальных дат и переносе выходных дней в 2019 году". Документом предписывается: "В целях создания условий для полноценного отдыха граждан в период празднования официальных дат и обеспечения рационального использования выходных и праздничных дней в 2019 году: 1. Установить в 2019 году следующие дополнительные нерабочие дни: среда 2 января;

пятница 22 марта;

понедельник 2 сентября. 2. Перенести в 2019 году следующие выходные дни: с субботы 5 января на четверг 3 января;

с субботы 1 июня на четверг 6 июня;

с субботы 7 сентября на вторник 3 сентября;

с субботы 28 декабря на вторник 31 декабря. 3. Определить, что: в бюджетных организациях дополнительные нерабочие дни, установленные в соответствии с пунктом 1 настоящего Указа, компенсируются за счет сокращения продолжительности ежегодного трудового отпуска работников на три рабочих дня;

при определении размера среднемесячного заработка, сохраняемого на период ежегодного трудового отпуска, учитывается фактическая продолжительность трудового отпуска с прибавлением к нему количества дополнительных нерабочих дней, установленных настоящим Указом;

продолжительность ежегодного трудового отпуска с учетом сокращения не может быть менее пятнадцати рабочих дней;

в организациях, не являющихся бюджетными, дополнительные нерабочие дни в соответствии с пунктом 1 настоящего Указа, наряду с прочими дополнительными днями к трудовому отпуску, устанавливаются исходя из финансовых возможностей и в соответствии с коллективными договорами или иными локальными актами, принимаемыми работодателями по согласованию с профсоюзными комитетами. 4. Государственному комитету Республики Узбекистан по развитию туризма совместно с Союзом молодежи Узбекистана, Советом Федерации профсоюзов Узбекистана, НАК «Узбекистон хаво йуллари», АО «Узбекистон темир йуллари», Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и г. Ташкента организовать для населения республики маршруты внутреннего туризма и активного отдыха с учетом продления праздничных (нерабочих) дней и предоставление скидок и акций на транспортные и гостиничные услуги. 5. Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей, городов и районов: принять системные меры по организации активного и полезного отдыха населения в удлиненные праздничные (нерабочие) дни;

совместно с Государственным комитетом Республики Узбекистан по развитию туризма и Национальной телерадиокомпанией Узбекистана обеспечить широкое информирование населения о проводимых в праздничные дни мероприятиях. 6. Рекомендовать Совету Федерации профсоюзов Узбекистана: организовать среди трудовых коллективов разъяснительную работу о целях, сути и содержании настоящего Указа;

активизировать работу профсоюзных организаций по обеспечению организованного активного отдыха работников и членов их семей в период удлиненных праздничных дней. 7. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н. и руководителя Администрации Президента Республики Узбекистан Низомиддинова З.Ш.". УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи