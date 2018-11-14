Глава Узбекистана провел разговор с туркменским коллегой

Глава Узбекистана провел разговор с туркменским коллегой14.11.2018 10:03
ТАШКЕНТ, 14 ноября. /УЗИНФОРМ/. 13 ноября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым.
Беседа глав двух государств была посвящена обсудению текущего состояния и перспектив дальнейшего развития узбекско-туркменского диалога в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах промышленности, энергетики, сельского хозяйства, транспорта и связи, обеспечения безопасности, рационального использования водных ресурсов и других, возможностей реализации новых совместных проектов.
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