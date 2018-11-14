



Глава Узбекистана провел разговор с туркменским коллегой



ТАШКЕНТ, 14 ноября. /УЗИНФОРМ/. 13 ноября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым. Беседа глав двух государств была посвящена обсудению текущего состояния и перспектив дальнейшего развития узбекско-туркменского диалога в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах промышленности, энергетики, сельского хозяйства, транспорта и связи, обеспечения безопасности, рационального использования водных ресурсов и других, возможностей реализации новых совместных проектов. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи